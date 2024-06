Dollar Tree esplora opzioni strategiche per business Family Dollar

Dollar Tree

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 4 maggio 2024) conconsolidate in aumento del 4,2% a 7,63 miliardi di dollari. L'è stato di 300,1 milioni di dollari e l'utile per azione è stato di 1,38 dollari. Su base rettificata, l'utile netto è stato di 311,5 milioni di dollari e l'di 1,43 dollari (-2,7%)."Siamo lieti di fornire risultati per azione rettificati per il primo trimestre che si collocano nella fascia alta del nostro intervallo di previsione - ha affermato il- In Dollar Tree rimaniamo concentrati sul lancio rapido della nostra prossima generazione di negozi multiprezzo e in Family Dollar stiamo adottando le misure necessarie per posizionare l'azienda per un successo a lungo termine".La società ha infatti annunciato di aver avviato unaper il segmento di business, che potrebbe includere, tra gli altri, una potenziale vendita o spin-off.Dollar Treeo un calendario definitivo per il completamento del processo di revisione delle alternative strategiche e non vi è alcuna garanzia che questo processo si tradurrà in una transazione o in un risultato particolare.