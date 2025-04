Dollar Tree in rally, assist da analisti

Dollar Tree

Nasdaq 100

gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno

Dollar Tree

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,65%.A fare da assist al titolo contribuisce la promozione giunta dall’analista di Citi, Paul Lejeuz che ha migliorato il giudizio sul titolo da "neutral" a "buy", prevedendo risultati positivi per la catena di negozi discount.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 70,03 USD con area di resistenza individuata a quota 76,28. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 66,66.