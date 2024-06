Maire, Nextchem si aggiudica progetto per impianto di urea in Cina

MAIRE

(Teleborsa) -annuncia che(Sustainable Technology Solutions), attraverso la sua controllata, licensor per la tecnologia dell'azoto, è stata selezionata da Qinghai Yuntianhua International Fertilizer, per fornire un process design package per l'ammodernamento di un impianto di urea con due linee di produzione – ciascuna della capacità di 1.200 MTPD – nella provincia di Qinghai, in Cina.La soluzione proprietaria MP Flash Design, parte della serie EVOLVE EnergyTM, consente di ridurre significativamente l'utilizzo del vapore e di ottimizzare l'uso delle materie prime, riducendo il consumo energetico complessivo dell'impianto di oltre il 25%.In particolare, l'aggiunta di una sezione di ricircolo a media pressione consente di massimizzare i risparmi energetici senza alcuna modifica alle apparecchiature ad alta pressione esistenti. Ciò si traduce in una significativa riduzione dell'impronta carbonica, generando al contempo un risparmio delle spese di manutenzione e di esercizio., ha commentato: "Con questo progetto, uno dei mercati agricoli più grandi e in più rapida crescita a livello mondiale, confermando al contempo il nostro posizionamento come leader tecnologico globale nelle soluzioni innovative a supporto della riduzione dell'impatto carbonico dell'industria dei fertilizzanti".