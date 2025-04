MAIRE, nuove aggiudicazioni su ordini precedenti per 900 milioni di euro

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che le proprie controllate TECNIMONT e KTKinetics Technology - anche grazie al supporto tecnologico e di ingegneria di NEXTCHEM - si sonoe nuove aggiudicazioni per un valore complessivo di circarelativi ad attività di ingegneria, procurement e costruzione (EPC) per progetti petrolchimici e servizi ad alto valore aggiunto per impianti di idrogeno verde.I progetti sono stati aggiudicati da parte di importanti, si legge in una nota. Ulteriori dettagli saranno forniti al completamento di alcune formalità attualmente in fase di finalizzazione tra le parti coinvolte.