Positive Nutrition: a Berna la conferenza dell'ambasciata italiana per promuovere corretta informazione alimentare

(Teleborsa) - "Dobbiamo promuovere, non solo diete sane, ma anche, che siano una guida per i consumatori, perché, come sappiamo,. Il segreto è una dieta varia e un moderato esercizio fisico". Lo ha dichiaratodurante l’evento "Positive Nutrition. Le diete tradizionali come modello per uno stile di vita sano", svolto presso il Bellevue Palace di Berna, organizzato dall’Ambasciata italiana a Berna e dall’Italian Trade Agency (ITA), con la finalità di esplorare e promuovere abitudini alimentari sane e sostenibili."Il ministro Tajani, così come il ministro Lollobrigida e il Governo italiano, si stanno battendo da anni a favore e in difesa dell'industria agroalimentare italiana e di una campagna informativa e di un sistema di etichettature obiettivo e trasparente.Il Nutriscore sta arretrando in Europa, sono solo 5 ormai i paesi dell'UE che lo adottano e che lo espongono nei loro scaffali. Quindi, noi siamo dalla parte della ragione, l'Italia è dalla parte della ragione e il Governo italiano è dalla parte della ragione", conclude Cornado."Quello che importa nella nutrizione è. Non esistono cibi buoni e cibi cattivi, ma esiste un modello sano di alimentazione basato sulla dieta mediterranea", dichiara, durante l'evento a Berna."Il tentativo di cercare di etichettare con dei colori o delle lettere gli alimenti e, in questo modo condizionare il consumo in base alla considerazione di ciò che è buono e ciò che è cattivo, non è la strada migliore per educare le persone a una sana alimentazione. È fondamentalee ricordarci che l'alimentazione basata sulla dieta mediterranea non è solamente una scelta di alimenti ma proprio uno stile di vita che si basa su una metodologia di cottura, sulla convivialità, sul modo di approcciarci, proprio come tempistiche all'alimentazione, rispettando quelli che sono le tradizioni", conclude il professore."Non siamo contro l'informazione per il cliente o il consumatore, ma. Il Nutriscore, purtroppo, è un'informazione orientata che può anche dare incentivi sbagliati. Bisogna spiegare ai nostri ragazzi che l'alimentazione è certamente centrale, ma è centrale anche fare movimento, fare sport. E l'informazione sulla quantità di ciò che si mangia è importante anche al di la del tipo di nutrimenti che si assume", dichiara