Coldiretti al Seafood Expo Global di Barcellona

(Teleborsa) -la più importante fiera internazionale dedicata al settore ittico al via oggi a Barcellona, per presentare all’interno dello spazio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il progetto “Pesca Amica”, realizzato con il sostegno del MASAF e finanziato nell’ambito del FEAMPA 2021-2027.L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il pescato locale e di stagione, inserendolo nei circuiti dei mercati di Campagna Amica, luoghi simbolo della vendita diretta e della promozione delle eccellenze agroalimentari italiane. Il progetto punta a creare un modello virtuoso che coniuga sostenibilità, cultura alimentare e rilancio economico delle comunità costiere.dichiara Daniela Borriello, responsabile nazionale di Coldiretti Pesca –. Un progetto che nasce dalla volontà di dare nuova dignità al pescato locale, spesso sottovalutato, e di sostenerne il consumo consapevole attraverso attività esperienziali e formative. È un modo per aiutare le imprese del settore a innovarsi e raccontarsi, mettendo al centro il valore del territorio e delle tradizioni"."Ringraziamo il MASAF per l’opportunità e il sostegno a un progetto che promuove la pesca italiana, la sostenibilità e la cultura alimentare legata al mare – conclude Borriello –. Partecipare a un evento come il Seafood Expo Global significa anche rafforzare il dialogo e la collaborazione con le più importanti