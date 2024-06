Sanpellegrino, creati in Italia 2,54 miliardi di valore economico (0,12% PIL)

(Teleborsa) -, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, festeggia quest'anno 125 anni di presenza sul mercato italiano, confermando il suo ruolo di leadership edell'Italianazionale, in crescita del 12% dal 2021. Il valore condiviso creato corrisponde, infatti, adi gruppo e al, secondo uno studio realizzato da Althesys Strategic Consultants.Dai risultati dell'analisi emerge che l’azienda e il suo indotto hanno generato, che corrispondono allo 0,1% delle entrate fiscali nazionali e concorrono a creare, comprensivi degli addetti della filiera (77%) e degli occupati generati grazie all’effetto indotto su consumi e investimenti. Questi sono pari allo 0,12% degli occupati totali in Italia nel 2023. Inoltre, Sanpellegrino: il 46% alle altre aziende, il 33% allo Stato, il 17% ai lavoratori e solo il 4% rimane al Gruppo.I 2,54 miliardi di euro di valore condiviso si traducono in 317 milioni di euro di, 1.285 milioni di euro die 941 milioni di euro di. Questo dato è costituito dalla ricchezza generata attraverso i fornitori (274,1 milioni di euro), la produzione (482,8 milioni di euro), il sistema logistico (11,4 milioni di euro), e i canali di distribuzione e vendita (1,8 miliardi di euro) che da soli rappresentano quasi il 70% del valore condiviso prodotto. Nello specifico, il settore del, infatti con più di 1,5 miliardi di euro, corrispondente al 61% del totale."Il 21 maggio abbiamo celebrato i 125 anni dalla fondazione di Sanpellegrino che, a partire dal 1899, ha avviato un percorso di successo che ha portato i nostri prodotti a essere presenti sulle tavole di oltre 150 Paesi nel mondo, come ambasciatori del gusto, della qualità, dei valori e dello stile di vita italiano. Ma, oltre a esportare il made in Italy, con la nostra attività e il suo indotto, da più di un secolo creiamo valore per il sistema socio-economico italiano", ha dichiarato, Amministratore Delegato del Gruppo Sanpellegrino.