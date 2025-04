Conti pubblici, Istat: deficit-PIL scende al 3,4% nel 2024

(Teleborsa) -’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbiche (-75.547 milioni di euro)in diminuzionedi(-154.284 milioni di euro, corrispondente al -7,2% del Pil).Lo rende noto l'Istat che ha pubblicato i principali dati della(AP), riferiti al periodo 2021-2024, trasmessi alla Commissione Europea in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Disavanzi Eccessivi (PDE) annesso al Trattato di Maastricht.(indebitamento netto al netto della spesa per interessi)e paricon un miglioramento di 4 punti percentuali rispetto al 2023.L'Istituto sottolinea che la spesa per interessi che, secondo le attuali regole di contabilizzazione