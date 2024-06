Entergy e NextEra Energy insieme per sviluppare fino a 4,5 GW di nuovi progetti solari

Entergy

(Teleborsa) -, entrambe società energetiche statunitensi quotate sul NYSE, hannoche accelererà lo sviluppodi nuova generazione di energia solare e progetti di energy storage. L'accordo rappresenta un progresso significativo verso il crescente portafoglio di generazione rinnovabile di Entergy."Siamo entusiasti di questo accordo di sviluppo congiunto, che consentirà a Entergy di fornire ai nostri clientiin Arkansas, Louisiana, Mississippi e Texas", ha affermato Rod West, group president of utility operations per Entergy."Riteniamo che ile che la crescente domanda di elettricità sarà soddisfatta da generazione e stoccaggio rinnovabili e a basso cost - ha affermato Rebecca Kujawa, presidente e amministratore delegato di NextEra Energy Resources - Siamo lieti di raggiungere questo accordo perché rafforza ulteriormente la nostra collaborazione di lunga data e aggiunge fino a 4,5 GW in aggiunta agli oltre 1,7 GW di progetti di energia rinnovabile già in corso con Entergy".