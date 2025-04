Crédit Agricole Italia e Sace al fianco di Chiron Energy: finanziamento da 5 milioni di euro

(Teleborsa) - Lo scorso 31 marzo è stata perfezionata un'operazione di finanziamento corporate a medio-lungo termine a favore di, finalizzata a sostenere l'esecuzione del piano industriale del gruppo italiano leader nello sviluppo e costruzione di impianti da fonte rinnovabile, incentrato sulla crescita e lo sviluppo di nuovi impianti greenfield utility scale. L'operazione – si legge in una nota – prevede un, della durata di 60 mesi. L'operazione ha vistoche ha partecipato con, uno strumento pensato per sostenere gli investimenti in infrastrutture strategiche e sostenibilità ambientale. La Garanzia di SACE copre il 70% del finanziamento, contribuendo a rafforzare l'impatto positivo dell'operazione sulla competitività del sistema economico nazionale.Il prestito ha lo scopo die specificatamente lo sviluppo della pipeline di nuovi progetti rinnovabili sul territorio nazionale. L'azienda potrà così accelerare il proprio processo di crescita verso un modello di produzione di energia elettrica sempre più sostenibile e meno impattante in termini di emissioni climalteranti, andando al contempo a contribuire ad una maggiore indipendenza del sistema elettrico nazionale rispetto alle fonti fossili di importazione.è una piattaforma integrata di sviluppo, costruzione e gestione di impianti da fonte solare. La società, nata nel 2020, è oggi uno dei gruppi italiani più attivi nello sviluppo di nuovi progetti di transizione energetica sul territorio nazionale, in particolare nel Nord Italia. Il Gruppo Chiron ha attualmente circa 30 impianti operativi per una potenza installata di oltre 105 megawatt ed i lavori di costruzione di ulteriori 16 impianti per oltre 165 megawatt partiranno nel corso del 2025. Nel biennio 2025-26 la società prevede inoltre di autorizzare circa 300 megawatt di nuova capacità produttiva da fonte solare oltre a diversi impianti di stoccaggio di energia di ultima generazione."Questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo avanti nella realizzazione della nostra visione di un futuro energetico più sostenibile per l'Italia – ha dichiarato–. La collaborazione con Crédit Agricole Italia e SACE conferma la fiducia nei confronti del nostro progetto e l'importanza di un approccio sinergico tra settore privato e istituzioni finanziarie per affrontare le sfide energetiche del nostro Paese. Attraverso operazioni come questa possiamo accelerare la transizione energetica del nostro Paese, verso un modello produttivo più verde, resiliente e indipendente, aumentando la sostenibilità e la competitività del Sistema Italia"."Siamo orgogliosi di supportare, attraverso Garanzia Futuro di SACE, un progetto che contribuisce concretamente alla transizione energetica del Paese – ha dichiarato–. Questa operazione strategica a favore di Chiron Energy rappresenta a pieno la nostra visione: sostenere le imprese che investono in soluzioni innovative e sostenibili, rafforzando al contempo la sicurezza energetica nazionale. La collaborazione con Crédit Agricole Italia dimostra come il sistema finanziario possa essere un motore di crescita per un'economia più competitiva e resiliente, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e innovazione che ci guidano".