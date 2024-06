Giornata Mondiale Oceani: l'importanza di scegliere l'acqua del rubinetto

(Teleborsa) - Solo circa il 30% degli italiani beve regolarmente l’, nonostante sia tra le soluzioni più comode e plastic-free. Quasi la metà degli italiani (40%) non è consapevole della pericolosità delleinsia per le specie marine che per la nostra salute, secondo i dati della ricerca di. Considerando che nelogni giorno si depositano 730 tonnellate di plastica, è imprescindibile adottare azioni più consapevoli, come scegliere di bere acqua del rubinetto per ridurre significativamente il consumo di plastica e proteggere l'ambiente, contribuendo a un futuro più sostenibile per tutti.L’inquinamento da plastica monouso è allarmante: prodotti che durano solo pochi istanti ma lasciano un'impronta ecologica millenaria, persistendo nell'ambiente e nei mari per centinaia di anni. Leche contaminano le nostre acque sono dannose per gli organismi marini e per l'uomo. Secondo i dati dell'UE, ogni anno vengono prodotte circa 300 milioni di tonnellate di plastica, di cui 8 milioni finiscono nei nostri oceani. In Italia, i consumi di acqua minerale sono cresciuti significativamente: oggi gli italiani si confermano i più grandi consumatori di acqua minerale in Europa (e secondi al mondo dopo il Messico). È stimato infatti che il 52% degli italiani consumi regolarmente acqua in bottiglia: siamo disposti a spendere di più tralasciando le ripercussioni ambientali.Una recente ricerca globale condotta da, esperto mondiale nel settore del trattamento acqua, rivela che quasi la metà degli italiani (40%) non è consapevole della pericolosità delle bottiglie in PET sia per le specie marine che per la nostra salute. Tuttavia, la Gen Z si distingue per il suo impegno ambientale, con azioni quotidiane contro lo spreco idrico e l’abuso di plastica: circa un terzo dei giovani ha eliminato la plastica monouso dalla propria vita, mentre il 50% cerca di farlo nonostante le difficoltà.