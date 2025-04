Giornata Mondiale della Terra: MIT spegne la facciata esterna

(Teleborsa) -l'Earth Day 2025, istituita nel 1970 negli Stati Uniti ed adottata dalle Nazioni Unite nel 2009.Iladerisce a questa giornata spegnendo la facciata della sua sede di Porta Pia, rimarcando l'importanza di comportamenti responsabili, anche da parte delle istituzioni, per preservare il nostro pianeta.Il tema di quest'anno -- infatti, pone l'accento su tematiche di attualità, quali il risparmio energetico e l'adozione di politiche per la qualità di vita delle persone.che mettono al centro la mobilità integrata, intermodale e sostenibile, sia individuale, sia collettiva; che promuovono la gestione efficiente della risorsa idrica, anche in termini di approvvigionamento; che rispondono alle esigenze di sicurezza sui territori e sulla comunità; che permettono di affrontare le sfide del futuro, con la maestria e l'ingegno italiani.