Inflazione, indice armonizzato (IPCA) rivisto al ribasso al 6,9% nel 2023

(Teleborsa) - Nel 2023, cioè indice dei prezzi armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, risulta, un decimo di puntoalla stima indicata lo scorso dicembre pari alLo comunica l'Istat, segnalando che lorispetto al 6,6% calcolato il 7 giugno 2023L'indicatore, che è un riferimento nei rinnovi contrattuali, evidenzia uno, l'anno dell'impennata dell'inflazione, in cui l'indicatore viene indicato inrispetto al 4,7% stimato il 7 giugno 2022. La revisione per l'anno 2021 è pari invece a 0,2 punti allo 0,7% dallo 0,5% stimato.L'Istat indica inoltre la, segnalando che l'inflazione si porterà. La stima per gli anni 2024-2027 - spiega l'Istituto - tiene conto dei cambiamenti metodologici introdotti nel 2023 e si basa sulle ipotesi tecniche di stabilizzazione del prezzo all'importazione dei beni energetici e del peso dei beni energetici nel paniere Ipca sui livelli attuali.