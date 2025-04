UE: Bce rivede al ribasso aspettative di crescita 2025-2026

(Teleborsa) - Lesull'inflazione dell'eurozona sono state riviste al rialzo per quest'anno e il prossimo mentre restano invariate per il 2027. Per quello che riguarda ilinvece, le previsioni sono state corrette in negativo per il 2025 e il 2026, mentre sono state riviste al rialzo per il 2027. È quanto rileva l'ultimo sondaggio relativo al secondo trimestre di quest'anno appena pubblicato dalla Bce.Nel dettaglio i previsori stimano checomplessiva, misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca), si attesti al 2,2% nel 2025 e al 2,0% nel 2026 e nel 2027. Le aspettative sono state riviste al rialzo di 0,1 punti percentuali per il 2025 e il 2026 rispetto alla precedente indagine condotta nel primo trimestre 2025, ma sono rimaste invariate per il 2027. Le aspettative per l'inflazione core che esclude i beni energetici e alimentari, sono state riviste leggermente al rialzo su tutti gli orizzonti temporali. Le stime a più lungo termine per l'inflazione complessiva sono rimaste invece invariate al 2,0%, mentre quelle per l'inflazione core sono state riviste lievemente al rialzo al 2,0%.Per quello che riguarda invece li previsori professionali si aspettano una crescita del prodotto reale dello 0,9% nel 2025, dell'1,2% nel 2026 e dell'1,4% nel 2027. Rispetto alla rilevazione precedente, le aspettative sono state riviste al ribasso di 0,1 punti percentuali per il 2025-26, ma al rialzo di 0,1 punti percentuali per il 2027. Le aspettative di crescita a lungo termine sono rimaste invece invariate all'1,3%.Sul fronte dellala tendenza è stata rivista leggermente al ribasso: il tasso dei senza lavoro dovrebbe attestarsi in media al 6,3% dal 2025 al 2027 per poi scendere al 6,2% nel lungo periodo.