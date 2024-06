Enogastronomia e turismo: il binomio di successo in Toscana

(Teleborsa) - Buon cibo, vino di alta qualità, le eccellenze del, la convinzione chesia una missione per gli operatori in questo settore e un pizzico del magico richiamo senza tempo della Dolce Vita felliniana: ecco gli ingredienti segreti alla base dellache coinvolgerà in lungo e in largotra luglio e agosto, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto per chi vuole conoscere l’isola in modo originale e fuori dai soliti circuiti turistici, lasciandosi indirizzare verso nuovi luoghi alla ricerca dei migliori cocktail, vini e cibi gourmet per una serata perfetta.Produttore e direttore artistico del GEM Festival è, non nuovo alle sfide nel settore dell'e della progettazione artistica: ha già portato in Italia il, è stato all'interno del World Fringe network ed ora mette il suo spirito creativo e innovativo a servizio dell’Isola d’Elba, oggi sua seconda casa. Davide Ambrogi organizza in collaborazione tecnica con, premiato barman con una lunga esperienza internazionale e numerosi riconoscimenti nel settore della mixology.Il GEM Island Festival è un’occasione trasversale rivolta sia a chi vive l’isola 365 giorni l’anno sia a chi la scopre per la prima volta per entrare in un vortice diche ruota intorno alla presentazione dei migliori cocktail nelle più affascinanti location dell’Isola d’Elba tra musica, arte, griffe d’eccellenza, artigianato locale e prodotti tipici del territorio. Lo scopo della manifestazione estiva è didell’isola toscana attraverso una progettualità che guarda alla valorizzazione del suo importante patrimonio enogastronomico, all’innovazione dell’offerta culturale, al potenziamento del territorio e di tutte le sue risorse: naturali, artistiche, alimentari e umane.Il 2023 è stato un anno fruttuoso per il. Stando a quanto emerso dal rapporto "Flussi negli esercizi ricettivi della Toscana: i dati del 2023" elaborato e pubblicato dal Settore "Servizi digitali e integrazione dati. Ufficio regionale di statistica” della Regione sulla base dei dati provvisori Istat,hanno sfiorato lementresi sono attestate su un totale diIn particolare, Firenze, la Costa degli Etruschi, Pisa, la Maremma, l’Elba e le altre isole sono state le destinazioni più apprezzate con il 62% circa delle presenze registrate in Toscana lo scorso anno.Altro fondamentale volano per l’economia regionale e nazionale è rappresentato dal compartodi euro nel 2022, la filiera ha registrato un incremento dell'8,4% rispetto al 2021 e del 29% dal 2015. Ilsi attesta a quasi, che rappresenta addiritturao. Questi dati sono stati presentati da The European House - Ambrosetti durante l'ottava edizione del forum “La Roadmap del futuro per il Food & Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni” che si terrà a Bormio il 7 e l'8 giugno prossimo.Il livello diriguardante il settore agroalimentare è cruciale: il settore delcontribuisce infatti condi euro, mentre ile il vino resta il prodotto agroalimentare italiano più venduto all'estero con un fatturato di 7,8 miliardi di euro e una quota del 12,5% sul totale dell'export agroalimentare.