Confcooperative, Agroalimentare: estesi gli incentivi per le imprese colpite dalle alluvioni

(Teleborsa) - "Un intervento fondamentale per ilche hanno interessato in particolare Emilia-Romagna, Marche e Toscana". Così, e, commentano l’approvazione del Decreto legge contenente nuove misure urgenti per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali del 2023.Il provvedimento prevedegià introdotte dal Decreto Agricoltura 2024 anche ai datori di lavoro agricoli di medie e grandi dimensioni attivi nelle aree colpite. In concreto,L’effettiva applicazione della misura resta subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, secondo quanto previsto dall’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’UE."Durante l’emergenza – si legge nella nota – le imprese agricole e cooperative hanno dimostrato, mantenendo la produzione attiva nonostante i gravi danni subiti, che hanno causato perdita di competitività e quote di mercato". Gardini e Drei sottolineano l’importanza di, soprattutto con interventi che riducano i costi operativi. La misura adottata dal Consiglio dei Ministri rappresenta, in questa direzione, un passo decisivo per agevolare la ripresa delle aziende senza ulteriori oneri contributivi.