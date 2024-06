Eurozona, spread in aumento dopo elezioni. Decennale italiano al 4,04%

ING

(Teleborsa) -sulla scia dei risultati delle elezioni europee, dopo i partiti dell'estrema destra - nazionalisti euroscettici - hanno guadagnato terreno e dove è emersa una chiara sconfitta per i leader di Francia e Germania, sollevando dubbi su come le maggiori potenze dell'UE possano ora guidare la politica del Vecchio Continente."Molti si aspettavano uno spostamento a destra in queste elezioni e i risultati suggeriscono che il Partito popolare europeo (PPE) di Ursula van der Leyen sarà ancora in grado di ottenere la maggioranza al Parlamento europeo - scrivono gli analisti di- Eppure sono gli eventi francesi ad aver fatto notizia. Il partito del presidente Macron si è comportato così male, raccogliendo solo il 15% dei voti, che ha sciolto il parlamento e indetto le elezioni per il 30 giugno (secondo turno il 7 luglio). Questa mossa è ampiamente vista comese vuole davvero un governo di estrema destra o per dare all'elettorato tre anni di esperienza con un governo di estrema destra in vista delle prossime elezioni presidenziali francesi nel 2027".Il rendimento deia 10 anni, il punto di riferimento per l'area euro, è aumentato di 3 punti base al 2,65%.Lo spread tra i rendimentie tedeschi è aumentato di 6 punti base a 139 punti base (decennale italiano a 4,04%, +9 punti base).Il rendimento del decennalesegna +7 punti base al 3,17%, con uno spread contro il Bund di 55 punti base.