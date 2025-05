Borse UE in rialzo con inflazione stabile ad aprile. Piazza Affari si allinea

NatWest

(Teleborsa) -, Piazza Affari compresa, con gli investitori che si trovano a valutare una serie di dati macroeconomici e alcune trimestrali da parte di grandi imprese europee. Il sentiment è rafforzato dai possibili passi avanti nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, con Pechino che sta valutando un'offerta di Washington per tenere colloqui sui dazi del 145% imposti da Trump, suggerendo un potenziale allentamento delle tensioni. Il Ministero del Commercio cinese ha indicato chee annullare i dazi unilaterali per dimostrare sincerità nei negoziati.Per quanto riguarda le, questa mattina sono arrivate indicazioni positive da una serie di. In particolare,ha segnalato che gli utili sono saliti più delle attese nel primo trimestre, così come , mentre Danske Bank ha registrato un utile in crescita nonostante un calo del margine di interesse eha annunciato un buyback da 2 miliardi dopo la crescita nel primo trimestre. Allargando lo sguardo adha segnalato un utile trimestrale sopra le attese e un buyback per 3,5 miliardi di dollari, mentreha confermato l'outlook 2025 ma ha avvertito dell'alta incertezza causata dai dazi.Sul, l'Istat ha comunicato che a marzo la diminuzione degli occupati insu base mensile si è associata alla crescita dei disoccupati e al calo degli inattivi; inoltre, l'avanzo commerciale dell'Italia con paesi extra UE è salito a 5,96 miliardi di euro a marzo. Nell', l'inflazione core è salita più delle attese ad aprile (+2,7% su anno), mentre il tasso di disoccupazione a marzo è risultato stabile al 6,2%.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,41%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,68%. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,62%.In salita lo, che arriva a quota +107 punti base, con un incremento di 3 punti base, con ilpari al 3,51%.effervescente, con un progresso dell'1,54%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,71%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,41%.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 37.960 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,93% rispetto alla chiusura precedente. In rialzo il(+0,91%); sulla stessa tendenza, sale il(+1,27%).di Milano, troviamo(+4,46%),(+3,60%),(+2,79%) e(+2,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,60%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,41%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%. Tentenna, che cede lo 0,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,44%),(+5,06%),(+3,65%) e(+3,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,68%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,38%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,23%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,15%.