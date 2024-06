Leonardo sale in Borsa dopo parole Cingolani su Difesa di Iveco

Leonardo

(Teleborsa) -per, big italiano della difesa, nonostante la seduta in rosso per l'azionario europeo dopo le elezioni per il nuovo Parlamento UE.A spingere gli acquisti sul titolo sono le, che in un'intervista a Il Messaggero ha ribadito laper il settore della difesa europeo, anche se "non è facile" arrivare a fusioni di grandi dimensioni. "Si può procedere a delle razionalizzazioni per mettere degli asset in comune, se mai si trovasse la chimica giusta", ha evidenziato.Rispondendo a una domanda a proposito dell', tornata alla ribalta per nuove indiscrezioni di stampa giovedì scorso , ha risposto: "È uno scenario prematuro. Attendiamo di capire come la prossima Commissione europea intende muoversi verso i progetti di difesa comune, con quali piattaforme. Dobbiamo capire se ci sono opportunità di consolidare il settore in ottica comunitaria"."Interpretiamo questa risposta comeper la divisione di Iveco che secondo recenti fonti di stampa potrebbe essere valutata 750 milioni di euro (vs la nostra di circa 1 miliardo di euro) - commentano gli analisti di- Come commentato all’epoca delle prime indiscrezioni di stampa, noi continuiamo a non escludere un M&A deal"., in aumento dell'1,24%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,64 e successiva a 25,03. Supporto a 24,25.