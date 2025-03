Iveco vola a Piazza Affari su indiscrezioni vendita divisione difesa

Iveco

Bae Systems

Leonardo

Rheinmetall

(Teleborsa) - Il titoloparte forte a Piazza Affari proseguendo il rally degli ultimi giorni dopo le indiscrezioni del Corriere della Sera riguardo all'interesse mostrato da alcuniper la divisione. Il titolo al momento registra guadagni superiori al 5%.Sul Corriere della Sera si fa riferimento allo studio in corso del gruppodella divisione dedicata alla produzione di veicoli per la difesa e per la protezione civile. L'operazione è stata affidata a Goldman Sachs e dovrebbe chiudersi entro la fine dell'anno. Per l'unità avrebbero manifestato interesse l’alleanza franco-tedesca, il gruppo cecoe il big britannicoLa valutazione dovrebbe superare il miliardo di euro, anche se quello delsarà un punto molto caldo durante le eventuali trattative data l'attesa crescita degli ordini per i gruppi europei della difesa.Della partita sarebbe ancheche potrebbe entrare in gioco tramite la nuova joint-venture formata con la tedescaper produrre carri armati e blindati per l’esercito italiano. Tale opzione, secondo la testata, sarebbe anche quella preferita dal