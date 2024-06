Southwest Airlines: Elliot punta 2 miliardi, titolo decolla

Southwest Airlines

compagnia aerea americana

S&P-500

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante dell'8,18% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni, contribuiscono voci riportate dal Wall Street Journal, secondo cui l'investitore attivista Elliott Investment Management avrebbe accumulato una partecipazione di circa 2 miliardi di dollari, nella compagnia aerea.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 30,46 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 29,46. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 28,91.