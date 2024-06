STM e Stellantis in calo in Borsa con occhi all'incertezza in Francia

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, entrambi con, il paese più osservato dopo i risultati delle elezioni europee. Il mercato azionario francese è infatti in forte ribasso dopo la decisione del presidente francese Emmanuel Macron che, dopo la schiacciante sconfitta alle elezioni per scegliere il nuovo Parlamento europeo, ha indetto una elezione anticipata per il parlamento nazionale nel tentativo di fermare l'ascesa della sua rivale di estrema destra, Marine Le Pen. Tutto ciò porta incertezza sui mercati, con le vendute che colpiscono anche il colosso dei semiconduttori e il big dell'automotive.Si muove in territorio negativo, che si attesta a, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 40,29 e successiva a quota 40,09. Resistenza a 40,8.Peggiora la performance di, con un, portandosi a. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 19,67 e successiva a quota 19,59. Resistenza a 19,86.