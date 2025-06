Stellantis corre in Borsa dopo promozione di Jefferies

Stellantis

Jefferies

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per il titolo, colosso italo-francese dell'automotive, dopo che gli analistihanno migliorato laa "" da "Hold", aumentando anche ilper azione dai precedenti 9 euro, suggerendo che il calo degli utili sta per invertire la rotta sotto la guida del nuovo CEO.Il broker si aspetta che Antonio Filosaattese in merito a marchi, presenza sul mercato e tecnologia.si attesta a 8,611 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 8,741 e successiva a quota 9,05. Supporto a 8,436.