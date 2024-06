Bankitalia, prosegue calo tassi sui mutui. Consumatori: "Buona notizia"

(Teleborsa) -praticati dalle banche, che ha anticipato il taglio dei tassi operato dalla BCE la scorsa settimana,i tassi praticati sulle erogazioni di. Di conseguenza, continua a ridimensionarsi il credito concesso al settore privato dalle banche. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto banche e Moneta pubblicato dalla, in aprile, sono(-2,4% nel mese precedente). Ie si sono ridotti(-1,4% nel mese precedente) mentre quellisi sono ridotti(-3,9% nel mese precedente).Sul fronte della raccolta, idel settore privato sono(il tasso di variazione sui dodici mesi era nullo in marzo); la(18,7 in marzo), confermandosi uno dei principali canali di raccolta delle banche.Guardando all', quelli suierogati alle famiglie, comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG), si sono collocati al; la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 14%, come nel mese precedente. Il TAEG sulle nuoveerogazioni disi è collocato. I tassi di interesse sui nuovinon finanziarie sono stati pari al, quelli per importi fino a 1 milionedi euro sono stati pari al 5,70%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 5,04%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari all’1,04% (come nel mese precedente).Il ridimensionamento die tassi praticati dalle banche è una. "Prosegue il trend discendente dei tassi di interesse sui mutui, che in 5 mesi calano complessivamente dello 0,83%, passando dal record del 4,92% di novembre 2023 al 4,09% di aprile", afferma il, calcolando che "in termini di impatto sul costo dei mutui, ipotizzando un finanziamento da 125mila euro a 25 anni, si tratta di un". Numeri non dissimili da quelli conteggiati dall', secondo cui "considerando l'importo e la durata media di un mutuo, il calo dei tassi significa che la rata, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile, scende, rispetto al picco di novembre 2023, di, pari a un