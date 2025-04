USA, Freddie Mac: tassi sui mutui a 30 anni salgono al 6,83%

(Teleborsa) - Ilha raggiuntoquesta settimana. Lo ha comunicato la Freddie Mac, impresa privata con sostegno governativo che è specializzata nell'emissione di mutui ipotecari e nella loro rivendita sul mercato secondario.Si tratta di un, quando era in media del 6,62%. Un anno fa, nello stesso periodo, il tasso fisso trentennale era in media del 7,1%.Il tasso fissoera in media del 6,03%, in aumento rispetto alla settimana scorsa, quando era in media del 5,82%. Un anno fa, nello stesso periodo, il tasso fisso quindicennale era in media del 6,39%."Il tasso fisso trentennale è aumentato, ma rimane- ha affermato Sam Khater, capo economista di Freddie Mac - Lo scorso anno, in questo periodo, i tassi hanno raggiunto il 7,1%, mentre la domanda di acquisto è stata inferiore del 13% rispetto a oggi, un chiaro segnale che la stagione primaverile degli acquisti di case di quest'anno è iniziata con un rialzo".