Intesa Sanpaolo, siglato accordo quadro con Associazioni dei Consumatori CNCU

(Teleborsa) - Confermare l'impegno reciproco per un dialogo aperto e costruttivo, a maggior tutela dei consumatori e della soddisfazione dei clienti. Con questo obiettivorinnova e rafforza la collaborazione con lesiglando il nuovoche fa seguito agli accordi già siglati tra Intesa Sanpaolo e Consumatori nel 2019 e nel 2021. Ilriunisce 19 Associazioni dei Consumatori firmatarie dell'accordo: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Ass. Utenti Servizi Radio TV, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codici, Codacons, Confconsumatori, CTCU, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con., Unione Nazionale Consumatori.Ampliando l'attenzione a temi cruciali nel rapporto Banca-Cliente come la sostenibilità, sia ambientale che sociale, e l'innovazione digitale, il nuovo Accordo – fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota – prevede due rilevanti elementi di novità:la nuova area per valutare i riflessi dell'evoluzione economica e degli scenari di sviluppo sui modelli e sulle scelte di comportamento dei consumatori; e, il nuovo programma di educazione all'utilizzo degli strumenti digitali. Sviluppato congiuntamente e nato dall'ascolto delle Associazioni, ha l'obiettivo di accompagnare i consumatori in un percorso di apprendimento e maggiore consapevolezza nell'uso delle nuove tecnologie e funzionalità digitali bancarie.Più in dettaglio, lequadro riguardano:ascolto delle necessità della clientela per migliorare la qualità dell'offerta di prodotti e servizi, in un'ottica di centralità del consumatore; sviluppo e prosecuzione dei progetti condivisi di educazione finanziaria attraverso una sempre maggiore trasparenza e chiarezza delle informazioni sui prodotti; intensificazione delle relazioni territoriali tra i delegati locali delle Associazioni e i rappresentanti di Intesa Sanpaolo;incontri per l'analisi congiunta delle tendenze normative e dei risvolti sui consumatori, attraverso un canale strutturato di dialogo e confronto, anche istituzionaleanalisi congiunta delle tematiche di maggiore rilevanza in ambito "Reclami e conciliazione" attraverso l'interazione tra banca e Associazioni dei consumatori;approfondimento dei temi ESG legati a educazione, informazione, inclusione e cultura finanziario-assicurativa per accrescere il livello di conoscenza e consapevolezza dei comportamenti dei clienti-consumatori, confronto sui temi dell'innovazione, del digitale e dell'I.A. nell'attività, per garantire la qualità del servizio offerto e la tutela dei diritti dei consumatori;analisi e riflessione su principali trend e scenari economici internazionali e nazionali, che possono influenzare i nuovi modelli sociali, le scelte di comportamento dei consumatoricreazione di un tavolo di lavoro per un confronto sui grandi temi dell’evoluzione dell’economia per individuare proposte nell’ottica di uno sviluppo condiviso e sostenibile."Il fatto che la totalità delle associazioni dei consumatori abbia sottoscritto l'accordo con Banca Intesa è indice della sua grande importanza per i cittadini. Assoutenti – commenta il– darà voce a tutti i clienti dell'istituto di credito per portare ai tavoli i problemi reali e per proporre posizionamenti della banca utili ai consumatori, soprattutto a fronte dei mutati scenari economico-sociali".L'accordo – dichiara il– "è una conferma della relazione con la banca per cercare di realizzare l'obiettivo condiviso di rafforzare ulteriormente la collaborazione sulle tematiche bancarie, finanziarie e assicurative dal punto di vista dell'informazione e della trasparenza su prodotti e servizi".