Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Vicenzotto: "Funzione Compliance deve essere flessibile, agile e interfunzionale"

(Teleborsa) - "Il consumer trends report 2024 recentemente pubblicato da Eiopa indica come il 17% dei consumatori europei non sottoscrive o rinnova prodotti di investimento assicurativi perché hanno costi elevati e che il 37% dei consumatori europei identifica i costi bassi quali fattori importanti per la valutazione del value for money, mentre per il 34% elemento chiave sono i buoni rendimenti: tutti aspetti di cui bisogna tenere conto nella costruzione di un prodotto". È quanto ha affermatoin occasione delsvoltosi questa mattina a Milano."Il concetto di value for money e il processo di product governance, nell'ultimo anno, – ha proseguito– hanno visto un'ulteriore fase di maturazione: oggi, oltre all'avere un costante focus sul cliente, il settore assicurativo affronta anche altre sfide, in particolare l'utilizzo di tecnologie per l'analisi dei dati e l'esigenza sempre più forte che i clienti comprendano i prodotti assicurativi, le loro caratteristiche e i loro benefici. In questo contesto, la funzione Compliance deve essere flessibile, agile e interfunzionale, nel collaborare con tutte le altre funzioni aziendali che hanno un ruolo nel processo di product governance; per poter creare prodotti dedicati alle specifiche fasce di clientela e valutare nel tempo l'effettivo valore del prodotto, deve essere anche in grado di analizzare i dati, che vanno gestiti in maniera sicura e in conformità alla normativa privacy".