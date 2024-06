Dazi auto Cina, Urso: bene l'annuncio della Commissione per tutelare produzione europea

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del made in Italy,, ha dichiarato di aver accolto "con soddisfazione l'annuncio della Commissione europea che mette dei dazi sull'ingresso delleinper tutelare la produzione europea, nella piena consapevolezza che abbiamo anche noi la possibilità di riaffermare in Italia l'come uno dei poli trainanti dello sviluppo industriale del Paese a cui non vogliamo assolutamente rinunciare"."È assolutamente necessario che l'Europa, così come fanno gli, investa nel sistema produttivo, nel lavoro e nell'impresa europea – ha aggiunto Urso in una dichiarazione a margine dell'assemblea di Confcommercio – con risorse comuni significative". Per risorse "comuni", ha puntualizzato il ministro "intendodell'Unione, anche per evitare che si ampli il divario interno tra chi può e chi non può".L'Ue, ha aggiunto il ministro, deve mettere in atto "politiche commerciali che tutelino da forme di. Questa è la strada che noi indicheremo alle istituzioni europee, nel parlamento europeo con i nostri gruppi politici, nella Commissione europea e nel Consiglio d'Europa".