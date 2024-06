Francia, Goldman Sachs: ampliamento spread OAT-bund rimarrà contenuto

Goldman Sachs

(Teleborsa) - L'annuncio a sorpresa delle elezioni parlamentari francesi che si terranno il 30 giugno e il 7 luglio ha causato un, con il rendimento del titolo decennale francese passato da 3,11% di venerdì a 3,32% nella seduta di ieri, prima di ripiegare oggi in area 3,22%. "Nell'intera gamma di risultati plausibili, i rischi per gli spread obbligazionari spesso derivano più dallo stallo politico che da decisioni attive di policy, anche se i mercati devono tenere conto dell'aumento del rischio fiscale", fa notarein una nota sul tema.L'analisi della banca d'affari indica un aumento del limite superiore dei rendimenti dell'OAT a 10 anni di 50 punti base, ipotizzando la piena attuazione del programma del Rassemblement National del 2022. Ma si tratta più di un limite superiore piuttosto che a un'aspettativa di base. In pratica, il processo decisionale dell'estrema destra sarebbe probabilmente più vincolato da: una maggioranza relativa, disciplina di mercato o considerazioni sulla gestione del rischio in vista delle elezioni presidenziali del 2027.Al contrario, dal momento che l', secondo Goldman Sachs le possibilità di una rinascita del premio per il rischio di ridenominazione che si è materializzato nel 2017 sono limitate.Nel complesso, gli analisti ritengono probabile che l'ampliamento degli spread OAT-bund rimarrà contenuto a meno di 20 punti base rispetto ai livelli di venerdì scorso. Detto questo, anche tenendo conto del recente ampliamento,