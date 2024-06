Nexi e Compass (Mediobanca) ampliano all'e-commerce la partnership su BNPL

Nexi

Mediobanca

(Teleborsa) -, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, e Compass, società di credito al consumo del Gruppo, sottoscritta a fine 2023, anche al canaleL'estensione della partnership prevede l'integrazione di PagoLight, soluzione proprietaria full digital di BNPL di Compass, all'interno di XPay, gateway di pagamento e-commerce di Nexi. Grazie a questa collaborazione, gli esercenti potranno offrire ai propri clienti una soluzione per la dilazione dei pagamenti online,da novembre 2023.Nelladegli acquisti e-commerce i clienti potranno, quindi,attraverso il Buy Now Pay Later, in alternativa alle altre forme di pagamento ricevendo in pochi minuti l'esito della richiesta di dilazione del pagamento."Il nostro obiettivo è mettere gli esercenti nella condizione di offrire ai propri clienti le migliori soluzioni disponibili sul mercato, che consentano loro di cogliere tutte le opportunità di business offerte dai pagamenti digitali - afferma, Head of e-commerce di Nexi Italia - Inoltre, puntiamo a garantire ai consumatori soluzioni di pagamento comode e sicure, che garantiscano processi di acquisto semplici e in sicurezza"."L'estensione all'e-commerce della nostra collaborazione con Nexi segna una novità di grande rilievo - commenta, Direttore Centrale Marketing e Innovation di Compass - L'inserimento "nativo" di PagoLight nel gateway di pagamento XPay offrirà ai merchant una leva importante per aumentare le vendite e per fidelizzare i clienti".