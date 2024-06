Ucraina, dall'Ue 1,4 miliardi di euro in favore delle imprese ucraine per la ricostruzione

(Teleborsa) - Ieri alla conferenza sulla ripresa dell'Ucraina 2024 a Berlino, la presidente della Commissione europea,, ha annunciato la firma diin nuovi accordi di garanzia e sovvenzioni per sostenere il recupero e la ricostruzione dell'Ucraina, come parte del quadro di investimento dello strumento per l'. "Questi accordi sottolineano l'impegno costante dell'UE a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha fatto sapere la Commissione Ue in una nota.“L'Unione europea sta radunando la potenza di fuoco finanziaria per aiutare l'Ucraina a resistere e riprendersi. Dai proventi delle, alla nostra struttura per l'Ucraina da 50 miliardi di euro, ci assicureremo che l'Ucraina abbia tutto ildi cui ha bisogno. Oggi stiamo dando il via al nostro piano di investimenti nell'ambito del Fondo, firmando i primi accordi per un valore di 1,4 miliardi di euro con le nostre banche partner per attirare ulteriori investimenti del settore privato. La comunità imprenditoriale vuole intensificare il suo contributo. E insieme, aiuteremo l'Ucraina a resistere e a riprendersi”, ha dichiarato von der Leyen.Si tratta dei primi accordi firmati con le istituzioni finanziarie pubbliche internazionali e bilaterali nell'ambito dell', il braccio di investimento dello strumento dell'UE fino aper sostenere l'Ucraina di fronte alla guerra di aggressione in corso della Russia e nel suo percorso verso l'adesione all'UE.Questi accordi, composti da 1 miliardo di euro di garanzie di prestito e 400 milioni di euro di sovvenzioni finanziarie miste, andranno a beneficio delle, comprese le piccole e medie imprese, i comuni e le imprese statali ucraine. Si concentreranno in particolare sulla riparazione, la riabilitazione e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche, che sono state pesantemente prese di mira dalla Russia negli ultimi mesi.Altri programmi si rivolgono invece ai settori dei trasporti e municipali e all'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, in particolare per le imprese colpite dalla guerra nelle regioni deoccupate e in prima linea.