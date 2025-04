Lagarde (BCE): favore cittadini nei confronti dell'euro ha raggiunto massimo storico

(Teleborsa) - In un mondo connotato da crescente incertezza, un maggior numero di cittadini europei riconosce l'importanza dell'unità., riflettendo il più ampio apprezzamento per la moneta unica come progetto che promuove la pace e la prosperità in Europa". Lo sostiene la presidente della Banca centrale europea (BCE),, nell'editoriale del rapporto annuale dell'istituzione, relativo al 2024, che viene presentato oggi al Parlamento europeo Secondo Lagarde, "questo crescente supporto mettee di altri nel lavorare per servire gli interessi dei popoli dell'Europa".Lagarde ha evidenziato che il 2024 è stato un anno ". Sospinto dal numero crescente di partecipanti al sistema di regolamento dei pagamenti istantanei in Target (Target Instant Payment Settlement, TIPS), un servizio sviluppato dall'Eurosistema per rendere possibili i pagamenti istantanei in tutta Europa, il numero medio giornaliero dei pagamenti istantanei in euro ha registrato un'impennata del 72 per cento nel corso dell'anno".Inoltre, Nel 2024 l'Eurosistema ha proseguito la fase preparatoria, della durata di due anni, per l'introduzione di un. Anche i preparativi per lo sviluppo di unain euro si sono intensificati. Il Consiglio direttivo ha selezionato i motivi per i temi "Cultura europea" e "Fiumi e uccelli" e ha istituito una commissione giudicante che presiederà allo svolgimento del concorso grafico il cui avvio è previsto nel prosieguo del 2025.Dal rapporto emerge che, alla fine del 2024, lain euro ha raggiunto i 30,5 miliardi di pezzi, per un valore complessivo di circa 1.600 miliardi di euro. Nel corso dell'anno il numero e il valore delle banconote in circolazione sono aumentati rispettivamente del 2,4 e dell'1,3 per cento. Nel 2024 l'aumento dellain euro (emissione netta) nell'area dell'euro è stato simile a quello dei due anni precedenti, raggiungendo i 3,0 miliardi di monete per un valore nominale di 953 milioni di euro.La BCE "accoglie con grande favore l'intenzione diin euro - si legge nel documento - L'adozione di un regolamento comunitario offrirebbe ai cittadini maggiore certezza giuridica di poter effettuare senza difficoltà operazioni in contanti di persona. Gli enti creditizi hanno la responsabilità sociale di fornire ai cittadini e alle imprese servizi di cassa completi ed efficienti. Nel 2024 la BCE e le BCN hanno approfondito le proprie analisi sull'accesso dei cittadini ai servizi di cassa offerti dagli enti creditizi, individuando un ulteriore deterioramento dell'offerta di tali servizi in alcune aree. L'inserimento di norme che tutelino l'accesso al contante da parte dei cittadini nel diritto dell'UE è pertanto accolto con particolare favore".