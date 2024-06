Antares Vision, investitori istituzionali depositano liste per rinnovo CdA e Cs

(Teleborsa) -hannoper il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.Le liste sono state composte con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di circa ilordinarie della società.La lista presentata per ilè composta da: Paolo Silvio Tanghetti. La lista presentata per ilè composta da: Sindaco effettivo Andrea Bonelli, Sindaco supplente Sara Fornasiero.Lo comunica il coordinatore del, Emilio Franco, per conto di: Amber Capital Italia SGR, Arca Fondi SGR, AXA Investment Managers, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR e Mediolanum Gestione Fondi SGR.