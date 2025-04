Sgr e investitori istituzionali depositano lista per il rinnovo del Cda di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il coordinatore del Comitato dei gestori,, comunica che in data odierna Allianz Global Investors, Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, Arca Fondi SGR, AXA Investment Managers Paris, BancoPosta Fondi SGR, BNP Paribas Asset Management, Candriam, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Generali Asset Management SGR, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited hanno depositato unadi soliper il rinnovo dele delsulla gestione diprevisto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.La lista è stata composta con il supporto di, advisor esterno e indipendente.I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di circa l’1,5% delledella società.per il consiglio di amministrazione sono Anna Gatti, Guido Celona e Mariarosaria Taddeo. Quelli per il consiglio di amministrazione e per il comitato per il controllo sulla gestione Roberto Franchini e Riccardo Secondo Carlo Motta.