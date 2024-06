Il deal Ita-Lufthansa vola verso il sì dell'Antitrust europea

Lufthansa

(Teleborsa) - Punto di svolta nell’, con la Commissione europea che – secondo alcune fonti di Bruxelles - sarebbe intenzionata addopo avere esaminato leche salvaguarderebbero gli interessi dei consumatori e garantirebbero la concorrenza sulle rotte oggetto del contendere.Dopo, presumibilmente prima della scadenza fissata per il 4 luglio, la commissaria alla Concorrenza,, dovrebbe dare ilall’ingresso dinel capitale di Ita per un valore di 325 milioni di euro.delle condizioni a cui si è arrivati e contenuti nel dossier, che è stato aggiornato a più riprese. Tuttavia, è noto che si tratta di, relativi ai collegamenti con l’Europa centrale, mentre sarebbero state offerte garanzie per quanto concerne letra Italia e Stati Uniti, Canada e Giappone.