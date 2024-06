OSAI rinnova partnership con gruppo leader mondiale nel settore automotive

OSAI Automation System

(Teleborsa) -, società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori, ha acquisito da uno dei principali produttori automotive a livello mondiale un ordine pari a 3,5 milioni di euro per il rinnovo di una linea completa di assemblaggio e testing di componenti per i veicoli a motore endotermico."L'attenzione al cliente, la professionalità e l'esperienza maturata fin dalla collaborazione avviata nel 2017 - dichiara- ha riconosciuto Osai come consolidato fornitore per l’assegnazione di una nuova linea di assemblaggio, innovativa dal punto di vista progettuale, a conferma della competenza di Osai nello sviluppo di sistemi di automazione complessi".