PharmaNutra, nuovo studio conferma efficacia e tollerabilità di SiderAL

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha comunicato la pubblicazione di unriguardante la comparazione diretta verso altri prodotti competitor a base di ferro orale.Si tratta di uno studio clinico osservazionale retrospettivo spontaneo, condotto da Manoj A. Suva dell'che ha coinvolto 260 pazienti che presentavano anemia da carenza di ferro da lieve a moderata (valori di emoglobina tra 7 e 10 g/dL) e randomizzati in 4 gruppi di trattamento differenti.I risultati hanno dimostrato che i valori emoglobinici dopo 3 mesi di supplementazione sono migliorati significativamente nel gruppo trattato con il SiderAL rispetto agli altri Sali di ferro convenzionali. Gli autori concludono che SiderAL ha dimostrato di essererispetto ai trattamenti marziali convenzionali nel migliorare i parametri ematologici in soggetti con anemia da carenza di ferro."Questo importante studio indipendente condotto dal Dottor Manoj A. Suva, è motivo di grande soddisfazione per tutta l'azienda ed è l'ennesima, ma non meno importante, conferma della straordinaria efficacia del nostro ferro orale - evidenzia il- Ormai gli studi che hanno come oggetto la nostra Tecnologia Sucrosomiale, un asset fondamentale per PharmaNutra, sono molteplici e tutti con gli stessi, eccezionali risultati, base effettiva del successo dei nostri prodotti a marchio SiderAL. Una tecnologia che tra l'altro ha un potenziale ancora in parte da esplorare, con diverse applicazioni, e che ci fa guardare sempre con maggiore fiducia al futuro della nostra azienda".