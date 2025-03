PharmaNutra, Ferro Sucrosomiale inserito nelle recenti Linee Guida dell'OMS

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha annunciato che il, l'innovativa formulazione progettata e brevettata da PharmaNutra alla base dei prodotti SiderAL, è stato(World Health Organization) dal titolo "Guidance on implementing patient blood management to improve global blood health status".Il documento, incentrato sul tema dell'efficientamento e miglioramento della gestione del paziente per poter ridurre il ricorso alle trasfusioni di sangue, è il risultato di una vasta collaborazione tra esperti internazionali in ambiti multidisciplinari dedicati al miglioramento dei risultati, della sicurezza e della qualità dell'assistenza per i pazienti. In particolare, in riferimento alla sideropenia nelle malattie cardiovascolari e il diabete, all'interno delle Linee Guida dell'OMS il Ferro Sucrosomiale è"La citazione del Ferro Sucrosomiale all'interno delle Linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è un, ormai di rilevanza mondiale, ma anche per il lavoro svolto dal nostro reparto di ricerca e sviluppo in questi anni - ha commentatodi PharmaNutra - Un'evidenza che ci dà ulteriore slancio per continuare ad investire nella ricerca per affinare e migliorare ulteriormente la Tecnologia Sucrosomiale e garantire soluzioni sempre più efficaci sia come mezzo di prevenzione e contrasto della carenza di ferro, sia come supplementazione in tutti gli ambiti in cui questa condizione risulta essere una delle complicanze più frequenti".