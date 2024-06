Altea, completato ABB su 4,33% del capitale. Flottante sopra il 35%

Altea Green Power

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società interamente partecipata da Giovanni Di Pascale, haordinarie di, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, detenute direttamente dalla stessa.Le azioni vendute sono pari ale sono state collocate ad un prezzo per azione pari a 6,70, per un controvalore complessivo di 5.025.000 euro.Lorispetto alla chiusura di ieri - a quota 7,37 euro per azione (in calo del 3,66%) - è del 9%.L'operazione è stata effettuata attraverso una procedura di(ABB) riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero.Per effetto del completamento dell'operazione, l'azionista venditore deterrà unadel capitale sociale e il flottante supererà la soglia del 35%, soddisfando così uno dei requisiti per l'accesso al segmento STAR del mercato regolamentato Euronext Milan.La società non riceverà alcun provento dall'offerta.ha agito in qualità di