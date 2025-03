Moltiply Group sale in Borsa grazie a risultati 2024 sopra le attese

Moltiply Group

(Teleborsa) -per(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, che venerdì sera ha pubblicato risultati 2024 sopra le attese degli analisti."La, che ha superato le aspettative sia in termini di fatturato che, cosa ancora più evidente, di margini - fa notare Kepler Cheuvreux - Nel frattempo, Mavriq (ex Broking) ha pubblicato risultati contrastanti, con una crescita del fatturato più forte del previsto, ma un mix più debole che ha pesato sui margini"."Consideriamo- commenta- Sono state evidenziate alcune preoccupazioni sull'impatto dello scenario geopolitico sulla domanda di credito dei consumatori, ma il probabile consolidamento nel settore bancario non è visto come un impatto sull'anno fiscale 2025".Buona la performance di, che. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35 e successiva a 36,6. Supporto a 33,4.