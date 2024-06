Confcommercio, l'incertezza frena consumi e investimenti

(Teleborsa) - "Le ultime informazioni congiunturali sono meno buone delle attese. Il profilo declinante della produzione industriale evidenzia le difficoltà di una parte rilevante del nostro sistema imprenditoriale. A maggio si conferma anche la fragilità dei consumi con una variazione dell'ICC di -0,3% sia rispetto al mese precedente (stima destagionalizzata) sia rispetto a maggio 2023. Il peggioramento nelle vendite di auto e una dinamica flettente delle presenze a partire da aprile (evidenze provvisorie) non sono state compensate da spunti favorevoli nel resto del paniere d'acquisto delle famiglie. Insomma, come paventavamo qualche mese fa, i servizi e il turismo potrebbero non bastare a rimettere in carreggiata la spesa". Questo lo scenario tracciato dallaTra gli aspetti positivi – rileva Confcommercio – si conferma ilche potrebbe, in assenza di dinamiche più toniche dell'economia, mostrare qualche segno di rallentamento nella parte finale dell'anno. Lsi dimostra ampiamente sotto controllo: la stima di Confcommercio per giugno è di unae dello 0,9% su base annua. "Il taglio dei tassi di riferimento da parte della BCE – sottolinea Confcommercio – è stato inferiore alle nostre attese. Pertanto le imprese, soprattutto quelle italiane, si confrontano, e sembra dovranno farlo per molto tempo, con tassi d'interesse reali particolarmente elevati.Si deve puntare tutto, quindi, sulla stabilità o l'ulteriore ridimensionamento, dell'inflazione, profilo che rafforzerebbe il potere d'acquisto del reddito da lavoro e, in un contesto privo di shock rilevanti sull'occupazione, consolidare un percorso di crescita dei consumi, con conseguente sostegno al PIL. Come si vede, col passare dei mesi, l'obiettivo di raggiungere una variazione del PIL all'1% o poco sopra richiede condizioni sempre più stringenti".Laè moderatamente negativa in termini congiunturali (-0,1%) e ancora allo 0,7% la variazione tendenziale. "Questo stop – evidenzia Confcommercio – potrebbe essere superato grazie ai servizi e, ancora, al turismo in senso lato – trasporti, cultura, alloggio e ristorazione – a partire da luglio".A maggio 2024ha evidenziato una riduzione dello 0,3% rispetto allo stesso mese del 2023. La flessione dell'ultimo mese – spiega Confcommercio – è sintesi del permanere di dinamiche negative sul versante della domanda per i beni (-0,6% nel confronto annuo) e di un modesto ripiegamento di quella relativa ai servizi (-0,2%). La fragilità della domanda di legge anche dalle dinamiche congiunturali che emergono dal dato destagionalizzato. Nel confronto con aprile si rileva, infatti una flessione dello 0,3% sintesi di cali dello 0,4% per i beni e dello 0,1% per i servizi.. In questo contesto, i comportamenti delle famiglie sembrano indicare una situazione in cui, avendo sostanzialmente completato il processo di ricomposizione del paniere di acquisti, le dinamiche della domanda cominciano ad assumere toni meno emergenziali, peraltro indipendenti dalle festività variabili. Ilè tornato, dopo il rimbalzo del mese precedente, a mostrare una netta flessione della domanda (-10,8%). Su tale andamento potrebbe aver pesato anche l'attesa per l'avvio degli incentivi. Si confermano, invece, in territorio positivo i(+12,7%) e i(+5,7%). Tra gli altri segmenti di consumo dinamiche positive si riscontrano per gli(+3,1%) e i(+1,7%). I modestissimi miglioramenti che si registrano, nel confronto annuo per l'(+0,2) e le le(+0,1%) seppure non attenuano lo stato di difficoltà della domanda potrebbero rappresentare l'inizio di una fase meno turbolenta. Situazione che non sembra ancora interessare gli acquisti diche evidenziano, anche nell'ultimo mese, una decisa tendenza al ridimensionamento (-2,1%). Relativamente aiquelli su cui le famiglie avevano concentrato negli ultimi anni i loro sforzi per tornare ai livelli del 2019, la tendenza al rallentamento, emersa nei periodi più recenti, sembra confermata anche a maggio. Per ilil confronto con lo stesso mese del 2023 segnala, nel complesso, una stabilizzazione dei consumi. Relativamente allasi conferma anche a maggio la tendenza alla riduzione su base annua (-0,7%). Su questo andamento continua a pesare il crollo dei consumi per gli spettacoli cinematografici dato che nei periodi precedenti era stato più che compensato dalla netta crescita della domanda per altre forme d'intrattenimento.Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo Confcommercio stima per il mese di giugno 2024 una variazione dello 0,2% in termini congiunturali e una crescita dello 0,9% su base annua. Prosegue ilsegmento che influenza in modo significativo la percezione dell'inflazione da parte delle famiglie, con un tasso di variazione dei prezzi su base annua che a giugno dovrebbe attestarsi al 2,1%.si conferma ampiamente sotto controllo con dinamiche che appaiono sostanzialmente in linea con quelle rilevate nella prima parte degli anni 2000. Si consolida pertanto l'ipotesi di una variazione dei prezzi al consumo, nella media del 2024, prossima all'1%. Il permanere di tassi di variazione dei prezzi contenuti – secondo Confcommercio – "potrebbe favorire un miglioramento, nella seconda parte dell'anno, della domanda delle famiglie rendendo meno complicato il raggiungimento di una crescita dell'economia prossima all'1%".