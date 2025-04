Dazi: Confesercenti, si a Web tax e tutela export, ma senza dimenticare i consumi interni

(Teleborsa) - Accelerare sull’introduzione dellama senza trascurare la centralità del mercato interno, motore insostituibile della nostra economia. È questo l’appello lanciato dalin occasione dell’incontro tra la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e le associazioni di categoria sul tema dei dazi."Da vent’anni – spiega Bussoni – il peso del mercato interno sull’economia italiana è in costante calo. A pesare è, ma anche l’espansione delle grandi piattaforme internazionali dell’eCommerce che, di fatto, stanno delocalizzando la distribuzione: stimiamo in. Un processo che sta erodendo il valore economico dei consumi delle famiglie, accelerando la desertificazione commerciale delle città e sottraendo risorse fondamentali al fisco. È necessario intervenire con urgenza, anche sul piano normativo, per definire regole più eque e ricostruire un rapporto equilibrato tra le piattaforme digitali globali e le imprese italiane della distribuzione e dei servizi"."Un intervento è tanto più urgente – prosegue – se consideriamo il quadro attuale: il clima di incertezza sta spingendo le famiglie al risparmio, con un possibile effetto domino su prezzi, occupazione e consumi. Se le esportazioni italiane dovessero subire contrazioni significative, l’impatto sull’occupazione aggraverebbe ulteriormente la riduzione della spesa delle famiglie. Per questo. Anche le eventuali risorse stanziate dal governo dovranno essere impiegate in modo equilibrato: sostenere la produzione è essenziale, ma non può bastare. Il mercato interno resta il riferimento principale per le nostre piccole e medie imprese e un elemento imprescindibile per il rilancio della crescita".