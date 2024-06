Go Internet, finanziamento di 700 mila euro da socio di controllo

GO Internet

Tessellis

(Teleborsa) - BID-GO, socio di controllo dicon una partecipazione del 77,04% nel capitale sociale, e GO internet, società attiva nel campo delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, hanno sottoscritto unper l'erogazione, da BID-GO a GO Internet, di un finanziamento soci fruttifero di, diretto a soddisfare le esigenze economico-finanziarie della società a breve termine.BID-GO detiene 4.135.802 azioni ordinarie di Go Internet e in data 31 maggio 2024 ha promosso un'offerta pubblica di acquistosulla totalità delle azioni in circolazione di GO Internet. Inoltre, BID-GO è interamente controllata da Tiscali che, a sua volta, è totalitariamente controllata da, società quotata su Euronext Milan.Il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzionemediante accredito sul conto corrente bancario della società. A decorrere dalla data di effettiva erogazione del finanziamento, matureranno interessi ad un tasso di interesse fisso annuo pari al 2%.Il finanziamento è concesso al solo scopo di provvedere alle esigenze finanziarie di GO Internet a breve termine relativamente al pagamento didel personale dipendente, nonchéin scadenza entro il 30 giugno 2024 edi servizi essenziali per la continuità del business.