Premia Finance, Banca Finnat taglia target price e conferma Buy

Premia Finance

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato aper azione (dai precedenti 1,51 euro) ilsu, società di mediazione creditizia quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti ricordano che, nel mese di ottobre 2024, Premia Finance ha annunciato l', società attiva nel settore della mediazione creditizia e nelle attività strumentali e connesse.Premia Finance ha chiuso ilcon ricavi di vendita in crescita del 12,68%, a 6 milioni di euro (6,7 milioni di euro le stime iniziali) dai 5,3 milioni di euro dell'esercizio precedente. Il margine operativo lordo (Ebitda) ha registrato un incremento del 5,23%, a 293 mila euro (482 mila euro le attese per fine 2024) da 278 mila euro al 31.12.2023 mentre il risultato operativo netto (Ebit) è diminuito del 3,80%, da 63 mila euro a 60 mila euro (247 mila euro le nostre stime). L'utile netto si è attestato a 8 mila euro (126 mila euro quanto atteso al 31.12.2024) rispetto alla perdita netta per 19 mila euro a fine 2023.Tenuto conto dei risultati del 2024, che rilevano una, Banca Finnat ha. Prevede ora una crescita dei ricavi da 6,7 milioni di euro a consuntivo 2025 (7,9 milioni di euro le precedenti stime) a 8,6 milioni di euro al 2027 (10,3 milioni di euro le precedenti stime) e 9,4 milioni di euro a fine periodo previsionale; un margine operativo lordo (Ebitda) da 381 mila euro a fine 2025 (558 mila euro le precedenti stime) a 604 mila euro al 2027 (980 mila euro le precedenti stime) e 672 mila euro a fine 2028 ed un risultato operativo netto (Ebit) da 121 mila euro nel 2025 (318 mila euro le precedenti stime), a 347 mila euro nel 2027 (733 mila euro atteso in precedenza) e 415 mila euro a fine periodo previsionale.