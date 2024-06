ERG, Bank of America avvia copertura con Underperform

Bank of America

ERG

Brookfield

Neoen

Grenergy

Solaria

Orsted

RWE

EDPR

Acciona Energia

(Teleborsa) -(BofA) hasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con una raccomandazione "" e un target price di(downside potenziale del -7% rispetto all'ultima chiusura).Secondo gli analisti, ladell'ex player petrolifero èdell'azienda, e presto anche la sua ampia quota di sussidi di grande valore all'eolico italiano sarà alle spalle, limitando la crescita degli utili (-1,5% EBITDA CAGR 2023-30 per le attività operative, 2024-30 complessivamente al 7% contro le rinnovabili all'8%). BofA ritiene, ma le ambizioni di crescita rimangono complessivamente più limitate e rispetto ai concorrenti.Il giudizio su ERG è contenuto all'interno di un, che sono aumentati di oltre il 20% rispetto ai minimi di marzo, alimentati dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica (+35% dai minimi di febbraio), dall'entusiasmo dei data center e dall'M&A. Gli analisti tuttavia consigliano cautela.Inoltre, ritengono che la recente riduzione delle ambizioni di crescita a livello di settore non possa essere quadrata con le. Per colmare il divario, si aspettano che il settore inizi a cercare di migliorare lo stoccaggio della capacità già esistente - tramite batterie - e l'offerta da 6 miliardi di euro diperannunciata il 30 maggio suggerisce che questo cambiamento è già in corso.Le varie(CAGR EBITDA del sotto-settore del 10% fino al 2030), ma le valutazioni e i sotto-mercati rimangono peculiari. In report separati, BofA ha avviato la copertura su(+71% di potenziale di rialzo) sulla sua esclusiva posizione sulle batterie, e su(+19% di rialzo implicito) con preoccupazioni esagerate sul solare, ed ERG (potenziale di ribasso del -7%), con mancanza di catalizzatori e valutazione troppo costosa. BofA continua a preferire(+23% di rialzo implicito) per i suoi migliori trend offshore, e(+33% di potenziale di rialzo) con una crescita pari a zero delle energie rinnovabili scontata. D'altro canto, è ancora cauta su(-27% di potenziale di ribasso), con troppa crescita scontata e rimane in disparte per(+10% di rialzo implicito) con un profilo più economico garantito.