ERG, Fitch conferma rating "BBB-" con outlook stabile

ERG

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating () su, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a "" con".La conferma riflette la generazione di flussi di cassa visibili di ERG dalla sua produzione di energia pulita onshore incentivata e contrattuale a lungo termine e il suo business update 2025-2026 che comporta un, con un piano strutturato per ricontrarre la produzione incentivata in scadenza.L'outlook stabile riflette l'aspettativa di una funds from operations (FFO) net leverage media di 4,3x nel 2025-2027 rispetto a una sensibilità negativa leggermente rilassata di 4,5x e l'