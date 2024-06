Eventi e scadenze: settimana del 17 giugno 2024

Venerdì 14/06/2024

(Teleborsa) -- Milano Moda Uomo Primavera/Estate 2025 (fino a martedì 18/06/2024)- Sede FAO, Roma - Coldiretti sarà protagonista dell'incontro annuale dell'OMA. Presenti, tra gli altri, il DG della FAO Qu Dong Yu, il Presidente dell’IFAD Alvaro Lario, il Presidente dell’OMA Arnold Puech d’Alissac, il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini e le autorità italiane e internazionali (fino a venerdì 21/06/2024)- Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea- Visita nella Repubblica di Moldavia del Presidente Mattarella (fino a martedì 18/06/2024)- Dopo le elezioni del Parlamento europeo, i leader dell'UE discuteranno del nuovo ciclo istituzionale. Il Consiglio europeo è cruciale per la nomina dei prossimi incarichi di rilievo dell'Unione, inclusi il Presidente del Consiglio europeo, il Presidente della Commissione europea e l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza11:30 -- Stazione Roma Termini - Presentazione del treno Intercity livreato per il nuovo film Disney “Inside Out 2”, alla presenza, tra gli altri, del Presidente di Trenitalia, del Direttore Marketing e del Direttore Business Intercity di Trenitalia, di Kelsey Mann, regista e di Mark Nielsen, produttore14:30 -- Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontra a Cremona, le Associazioni (industriali, artigiani, ance, ecc). Segue Punto Stampa alle ore 15.3017:00 -- Palazzo Mezzanotte - L'evento "Listing package UE. Un passo cruciale nella regolamentazione dei mercati finanziari", organizzato da AssoNEXT, insieme ad Assonime, AMF Italia ed Equita, in collaborazione con Borsa Italiana, ha lo scopo di approfondire le tematiche relative alle nuove normative europee sulla quotazione- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Borsa di Singapore chiusa per festività- Regolamento medio-lungo- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Indagine sul turismo internazionale- Bucarest - Visita nella Repubblica di Romania del Presidente Mattarella (fino a mercoledì 19/06/2024)- Francoforte - Conferenza congiunta della Commissione europea e della Banca centrale europea sull'integrazione finanziaria europea. Partecipano, tra gli altri, Piero Cipollone e Luis de Guindos- Lounge Italo Club, stazione Termini, Roma - Alla presenza dell'Amministratore Delegato di Italo, Gianbattista La Rocca, e del General Manager Italia di Uber, Lorenzo Pireddu, verrà illustrata la sinergia tra i due operatori di trasporto, che mira a soddisfare la crescente domanda di mobilità door to door ed a facilitare gli spostamenti quotidiani dei viaggiatori.- Villa Blanc, Roma - L'evento è presentato dall'Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School. Durante il meeting, realizzato con il supporto di Unrae, Honda, Toyota, Kia e Renault, verrà presentata la ricerca dell'Osservatorio che indaga il rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo automotive.09:30 -- Auditorium Sole 24 Ore, Milano - Edizione 2024 del Summit del Sole 24 Ore "Banche, servicer e professionisti a confronto: le sfide di un settore in trasformazione". Interverranno, tra gli altri, il Dirigente Generale della Direzione Regolamentazione e Vigilanza del SistemaFinanziario del Ministero dell’economia e delle finanze e l'AD di Banco BPM10:00 -- Auditorium Parco della Musica, Roma - Il tema centrale dell’Assemblea 2024 sarà “La prospettiva”, per aprire una riflessione sul futuro delle città quali leve della crescita sociale ed economica del Paese. Oltre alla partecipazione della Presidente Brancaccio, dei ministri Salvini e Calderone, ci saranno importanti esponenti di governo e del mondo politico ed economico10:30 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia del Molise" (Pubblicazione ore 10:30 e Presentazione pubblica ore 16:00)11:00 -- Aggiornamento dei dati di mortalità totale, giornalieri comunali - Aprile 2024; Andamento dell’economia agricola - Anno 202311:00 -- Sede di Altagamma, Milano - Al convegno di Altagamma, interverranno, tra gli altri, Matteo Lunelli (Presidente di Altagamma), Stefania Lazzaroni (DG di Altagamma), Claudia D’Arpizio (Senior partner Bain & Company) e Federica Levato (Senior partner Bain & Company)12:00 -- Presso l’Aula convegni del Senato, le Commissioni Affari esteri di Camera e Senato svolgono l’audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente e della situazione in Ucraina12:00 -- PNRR, aggiornato e ampliato il cruscotto ISTAT-RGS aggiornato al 7 giugno 202412:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia della Toscana" (Pubblicazione ore 12:00 e Presentazione pubblica ore 16:00)12:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa alla presentazione dell’esposizione “Ciclismo tricolore. Le maglie più rappresentative”15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema17:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia delle Province autonome di Trento e Bolzano"17:30 -- Palazzo Lancellotti, Roma - Alla 9ª edizione del Premio Aspen Institute Italia per la collaborazione e la ricerca scientifica tra Italia e Stati Uniti, interverranno, tra gli altri, Giulio Tremont, Presidente di Aspen Institute Italia e Luca Dal Fabbro, Presidente, Iren- Assemblea: Bilancio- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Farnesina - Il CGIE, presieduto dal Ministro degli Esteri, si riunisce una volta l'anno ed è l’organo consultivo del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli Italiani all’estero. Interverrà, il 18 giugno all’Assemblea Plenaria, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani (fino a venerdì 21/06/2024)- La Commissione Cultura, nell’ambito dell’esame del decreto legge in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, svolge le seguenti audizioni: ore 13.45 Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini e ore 14.30 Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 25 e 26 aprile 2024- Europa Experience David Sassoli, Roma - All’evento organizzato da Withub, insieme a Eunews, GEA-Green Economy Agency e Fondazione Art.49, si discuterà il ruolo di banche e assicurazioni nella transizione verde e le nuove priorità da definire nella nuova legislatura europea. Il convegno è organizzato in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia e con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione Ue in Italia. Nel corso dell'incontro saranno consegnati i premi Green Finance Award 2024.09:15 -- Auditorium della Tecnica di Confindustria, Roma - Edizione dedicata alla cyber security nei settori Pubblica Amministrazione, Difesa e Sanità. Tra i partecipanti, Bruno Frattasi (DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Ivano Gabrielli, (Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni) e Mario Nobile (DG Agenzia per l'Italia Digitale)10:00 -- Partecipa: Bruno Frattasi, Direttore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale10:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia della Lombardia" (Pubblicazione ore 10:10 e Presentazione pubblica ore 10:00)10:30 -- Palazzo San Macuto, Camera dei Deputati - L'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) presenterà il Rapporto sulla politica di bilancio 2024. Interverranno, Lilia Cavallari (Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio), Lorenzo Fontana (Presidente della Camera), Paolo Gentiloni (Commissario Europeo per l’Economia) e il ministro Giancarlo Giorgetti10:30 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia delle Marche" (Pubblicazione ore 10:30 e Presentazione pubblica ore 11:00)11:00 -- La spesa dei comuni per i servizi sociali - Anno 202111:00 -- MASAF, Roma - Alla Conferenza stampa di presentazione "Il florovivaismo italiano per la rigenerazione urbana e del paesaggio a livello internazionale" interverranno, tra gli altri, il ministro Francesco Lollobrigida, Matteo Zoppas, Presidente ICE e Antonio Cellie, AD Fiere di Parma11:00 -- Camera dei Deputati - La Presidente Francesca Balzani presenterà la Relazione Annuale sull’attività svolta dalla COVIP nel 2023. Il giorno stesso sarà pubblicato il testo delle Considerazioni del Presidente e la Relazione tecnica12:00 -- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (virtuale)13:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia del Veneto" (Pubblicazione ore 13:00 e Presentazione pubblica ore 15:00)14:30 -- La Cerimonia di taglio del nastro del nuovo data center DC09 si terrà presso il campus Data4 di Cornaredo. Il CEO del Gruppo Olivier Micheli, presenterà il piano di espansione da 1 miliardo di euro alle istituzioni. L'evento evidenzierà Milano come fulcro della digitalizzazione in Italia e l'importanza della cooperazione franco-italiana per l'economia e l'innovazione locale17:00 -- Spazio Novecento, Roma - Nel corso dell'appuntamento di Aniasa - Confindustria, il Presidente di ANIASA illustrerà dati e trend sulla mobilità a noleggio e in sharing nel nostro Paese e approfondirà, insieme ad autorevoli rappresentanti dell'automotive, l'evoluzione degli scenari di mobilità nazionale ed europea. Tra gli interventi, il Sottosegretario Bitonci- Borsa di New York chiusa per festività- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Bollettino economico- Lussemburgo - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di maggio09:00 -- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea (virtuale)10:00 -- Pubblicazione Bollettino Macroprudenziale10:00 -- Gazometro, Roma Ostiense - StartupItalia, SACE, Eni e ROAD a Roma con StartupItalia Open Summit. Una giornata pensata per accogliere l’ecosistema dell’innovazione italiano. Sarà presentata la ricerca sullo stato dell'arte degli investimenti in Startup in Italia nei primi sei mesi del 2024. Tra gli interventi, l'AD e DG di CDP Venture Capital e l'AD di SACE10:00 -- Centro Svizzero, Milano - Convegno di presentazione dei risultati della 56ª edizione dell’Osservatorio sul Credito al Dettaglio realizzato da ASSOFIN, CRIF e Prometeia. Tra i relatori, il Presidente di ASSOFIN, l'Executive Director di CRIF, l'Head of Marketing and Business Processes di Nomisma e la Associate Partner di Prometeia11:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia del Piemonte" (Pubblicazione ore 11:00 e Presentazione pubblica ore 16:00)11:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia della Sardegna" (Pubblicazione ore 11:00 e Presentazione pubblica ore 17:00)11:00 -- Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo. Edizione 202411:00 -- Roma, Palazzo Corsini - Adunanza pubblica a Classi Riunite a chiusura dell'anno accademico 2023-2024 dell'Accademia dei Lincei, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presente anche Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali13:45 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, svolge l’audizione di Eugenia Maria Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità14:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia della Campania" (Pubblicazione ore 14:00 e Presentazione pubblica ore 16:00)17:00 -- Sala della Regina, Camera dei Deputati - L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti presenta la relazione al Parlamento 2023, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio al 29 febbraio 2024 e Comunicato Stampa- Brescia - Evento di rilievo internazionale, organizzato dalla Camera di commercio di Brescia, con la partecipazione di oltre 200 delegati, provenienti da 63 Paesi del mondo, in rappresentanza di 86 Camere di commercio italiane (fino a martedì 25/06/2024)- Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito- Lussemburgo - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna10:00 -- Prezzi delle abitazioni - I Trimestre 202411:00 -- Frascati - Visita del Presidente Mattarella al Centro Europeo per l'osservazione della terra (ESRIN)11:00 -- Le competenze digitali dei cittadini - Anno 202311:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia dell'Umbria" (Pubblicazione ore 11:00 e Presentazione pubblica ore 11:30)12:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia della Liguria" (Pubblicazione ore 12:00 e Presentazione pubblica ore 15:30)17:00 -- Maranello - Inaugurazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del nuovo e-building della Ferrari, che sarà caratterizzato da un’alta flessibilità produttiva e da una forte attenzione all’ambiente e alle persone. Nel nuovo edificio nascerà l’intera gamma Ferrari dotata di motori termici, ibridi ed elettrici- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio