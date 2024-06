FS: presentazione del treno Intercity speciale per Inside Out 2 della Disney

(Teleborsa) -. La pellicola del regista Kelsey Mann torna in sala, dopo quasi dieci anni dal debutto del primo, e per l’occasione, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS,Lo riporta Fsnews.it, portale informativo del Gruppo Fs.Ad accoglierlo al binario Stefano Cuzzilla Presidente Trenitalia, Domenico Scida Direttore Business Intercity Trenitalia e Davide Romani Marketing Director Theatrical Disney+ Studio Integrated Marketing and DCVI. Inoltre presenti lo stesso regista Kelsey Mann, il produttore Mark Nielsen e i doppiatori delle voci italiane Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), Marta Filippi (Invidia), Federico Cesari (Imbarazzo) e l’ambassador di Trenitalia Francesco Mandelli."È una partnership fortunata – spiega– siamo arrivati al quinto film presentato insieme proponendo, ogni volta,. Intercity con questa tipologia di operazioni conferma di essere sempre più il treno delle famiglie. Questa estate saremo veramente capillari per le vacanze familiariportando i nostri passeggeri ovunque e, per questa ragione, abbiamo pensato a diverse tariffe promozionali. Infine, concedetemi un numero:rispetto alla stagione precedente".Il treno pellicolato viaggerà sui binari italiani e, a partire dalle prossime settimane, a bordo di Intercity e Eurocity i bambini troveranno la. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito della partnership siglata dacostituisce un’occasione per pianificare un viaggio con l’intera famiglia dedicato alla scoperta delle emozioni. C’è un’altra ragione in più per viaggiare con Intercity e Eurocity: con l’offerta '' dedicata alle famiglie, i minori di 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con lo sconto del 40% rispetto al prezzo Base. Un’ulteriore opportunità di pianificare viaggi sostenibili nella nostra Penisola, e non solo, grazie al treno, mezzo green per eccellenza.Inside Out 2 è giù uscito negli Stati Uniti d’America facendo registrare il giorno di apertura al botteghino Usa più remunerativo dell'anno. Solo nella giornata di venerdì 14 giugno ha guadagnando, infatti, la spettacolare cifra di 62 milioni di dollari.