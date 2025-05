Giro d’Italia e Giro-E, Trenitalia Official Green Carrier della corsa rosa

(Teleborsa) -(Gruppo FS) conferma, anche per il 2025, il proprio impegno comedel, giunto quest’anno alla 108ª edizione, e del, la manifestazione parallela dedicata alle. Una partnership che ribadisce il ruolo centrale del Gruppo FS nella promozione di una mobilità sostenibile, integrando il viaggio in treno con l’uso della bicicletta per uno stile di vita attento all’ambiente.Durante tutte ledella Corsa Rosa, Trenitalia sarà presente con uno stand nelle aree di partenza e di arrivo, offrendo momenti di intrattenimento per adulti e bambini, giochi tematici e la distribuzione di gadget esclusivi. A ogni vincitore di tappa sarà inoltre consegnata una, da utilizzare sui collegamenti della società, a testimonianza del legame sempre più stretto tra sport e mobilità ferroviaria.Protagonista anche quest’anno il celebre, simbolo del Giro, che viaggerà in treno prima dell’avvio della competizione a bordo di Intercity e Frecciarossa. In particolare, durante l’undicesima tappa del 21 maggio, da Viareggio a Castelnovo ne’ Monti, e nella penultima del 31 maggio, da Verrès a Sestrière, il trofeo seguirà la corsa a bordo di un Regionale appositamente allestito con unaAnche quest’anno Trenitalia è protagonista con la propria squadra dial Giro-E, l’evento eco-sostenibile che offre agli appassionati di ciclismo la possibilità di vivere un’esperienza unica, con biciclette a pedalata assistita, percorrendo parte del tracciato di gara dei professionisti. Capitano del team sarà, ciclista professionista dal 2010 al 2022 e vincitore di due tappe del Giro d’Italia.Nel, sarà presente uno stand Trenitalia dove il pubblico potrà divertirsi con attività ludiche e ricevere gadget sostenibili. Per il quinto anno consecutivo, Trenitalia assegnerà inoltre la, destinata al ciclista che avrà fatto il minor uso della pedalata assistita durante il percorso, sottolineando l’importanza della sostenibilità anche nel mondo dello sport.