UniCredit rispetta ampiamente i requisiti MREL fissati dalle Autorità

UniCredit

(Teleborsa) - A seguito delle comunicazioni ricevute dal Single Resolution Board (SRB) e da Banca d'Italia, asu base consolidata si applicano i seguenti: 22,84 per cento dei Risk-Weighted Assets (RWA) - cui sommare il Combined Buffer Requirement (CBR); 6,09 per cento della Leverage Ratio Exposure (LRE).Il- che considera già il beneficio della senior allowance concesso dalle autorità di risoluzione - è pari a: 15,06 per cento degli RWA - cui sommare il CBR; 6,09 per cento della LRE.UniCredit, con coefficienti MREL al 31 marzo 2024 pari a: 32,81 per cento degli RWA; 10,16 per cento della LRE.Alla stessa data, i coefficienti di MREL subordinato erano pari a: 24,23 per cento degli RWA; 7,50 per cento della LRE.